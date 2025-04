Dazi produttori auto Ue a Von der Leyen | trovare accordo con Trump

Roma, 7 apr. (askanews) – L'associazione delle case automobilistiche europee (Acea) lancia un richiamo alla commissione Ue affinché cerchi "una soluzione negoziale costruttiva" con gli Stati Uniti sui Dazi e "eviti contromisure che rischiano di danneggiare la competitività europea". L'appello giunge con un comunicato diffuso a seguito di un incontro con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dei rappresentanti di Bmw, Daimler Trucks, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, Stellantis, e Volkswagen, per discutere l'impatto dei Dazi annunciati dall'amministrazione Usa sul settore auto, sull'acciaio e sull'alluminio. Secondo l'associazione, le esportazioni di veicoli potenzialmente coinvolti ammontano a 67 miliardi di euro e tra auto, componetistica e voci varie, tra cui le rappresaglie, il costo totale del conflitto è stimato a 80 miliardi di euro.

