Thesocialpost.it - Dazi, perché tutti ce l’hanno con Trump (anche i suoi amici)

Leggi su Thesocialpost.it

I mercati in rivolta, i grandi banchieri in allarme, Wall Street che affonda. Eppure il presidente insiste: “Con il’America si arricchisce”New York, 7 aprile 2025 – È stata una delle giornate più caotiche per i mercati internazionali, mauna delle più logiche. A guidare l’altalena impazzita di Wall Street e delle principali Borse europee non sono state emozioni o isterismi, bensì un messaggio chiaro e univoco indirizzato a Donald: basta con i, la guerra commerciale non è un’opzione, è una catastrofe annunciata.Il copione, pur nella sua apparente assurdità, è stato coerente., nel fine settimana e nelle prime ore di lunedì, ha ribadito con forza la sua linea dura: “Con il’America si arricchirà, i consumatori non ne soffriranno”. Un post mattutino ha poi completato il quadro: “I prezzi sono in calo, non c’è inflazione, stiamo incassando miliardi”.