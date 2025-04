Dazi Musk scarica Trump? Su X posta video con Nobel Milton Friedman

Dazi in futuro" tra Usa ed Europa in videocollegamento al congresso della Lega, Elon Musk ha preso nuovamente le distanze dalla linea protezionista di Donald Trump sui Dazi. Il fondatore di Tesla e SpaceX lo ha fatto rilanciando su X un celebre video dell'economista Milton Friedman. L'articolo Dazi, Musk scarica Trump? Su X posta video con Nobel Milton Friedman proviene da Webmagazine24.

