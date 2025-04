Dazi Musk pubblica video di Friedman sul libero mercato E il consigliere di Trump lo attacca | ‘Assemblatore di auto’

video-collegamento al congresso della Lega di Matteo Salvini, aveva indossato i panni dell’imprenditore preoccupato per le conseguenze delle tariffe reciproche senza precedenti annunciate da Donald Trump. E oggi – dopo essersi detto speranzoso per una “zona di zero Dazi in futuro” tra Usa ed Europa – Elon Musk ha nuovamente preso le distanze dalla linea protezionista tracciata dal suo presidente sui Dazi. Lo ha fatto pubblicando sul suo profilo X un celebre video dell’economista Milton Friedman, in cui il premio Nobel per l’economia nel 1976 illustra, attraverso l’esempio di una matita, la forza del libero mercato.Le recenti prese di posizione di Musk hanno però provocato la stizzita reazione del consigliere della Casa Bianca per il Commercio, Peter Navarro. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Musk pubblica video di Friedman sul libero mercato. E il consigliere di Trump lo attacca: ‘Assemblatore di auto’ Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sabato scorso, intervenendo in-collegamento al congresso della Lega di Matteo Salvini, aveva indossato i panni dell’imprenditore preoccupato per le conseguenze delle tariffe reciproche senza precedenti annunciate da Donald. E oggi – dopo essersi detto speranzoso per una “zona di zeroin futuro” tra Usa ed Europa – Elonha nuovamente preso le distanze dalla linea protezionista tracciata dal suo presidente sui. Lo ha fattondo sul suo profilo X un celebredell’economista Milton, in cui il premio Nobel per l’economia nel 1976 illustra, attraverso l’esempio di una matita, la forza del.Le recenti prese di posizione dihanno però provocato la stizzita reazione deldella Casa Bianca per il Commercio, Peter Navarro.

