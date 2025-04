Dazi Milano affonda in rosso tutte le borse europee e Asia in crisi Trump minaccia la Cina con 50% dazi in più

dazi del Tycoon con contro tariffe del 34%, dimostrando di non volersi piegare alla volontà Usa. Di conseguenza, l'Asia si trova ad affrontare uno dei peggiori periodi di instabilità della sua epoca. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, ribadendo la sua ferma posizione sui dazi e la controffensiva di TrumpL'articolo dazi, Milano affonda, in rosso tutte le borse europee e Asia in crisi. Trump minaccia la Cina con 50% dazi in più proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi, Milano affonda, in rosso tutte le borse europee e Asia in crisi. Trump minaccia la Cina con 50% dazi in più Leggi su Ildifforme.it Pechino ha risposto aidel Tycoon con contro tariffe del 34%, dimostrando di non volersi piegare alla volontà Usa. Di conseguenza, l'si trova ad affrontare uno dei peggiori periodi di instabilità della sua epoca. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, ribadendo la sua ferma posizione suie la controffensiva diL'articolo, inleinlacon 50%in più proviene da Il Difforme.

Dazi, la Borsa di Milano apre in rosso con un -1% e i mercati crollano in tutto il mondo - La Borsa di Milano ha aperto in calo dell'1%, con Francoforte che invece registra il risultato peggiore in Europa e tracolla al -9,4% ... (fanpage.it)

Effetto dazi sulle borse. Profondo rosso sui mercati globali: quanto perde Milano - Effetto dazi sui mercati internazionali. La Borsa di Milano crolla ancora, con il Ftse Mib che arriva a -7,1%. Intanto alcuni titoli riescono a ... (iltempo.it)

Sotto il peso dei dazi. Male le Borse europee, Milano la peggiore. Tonfo per Wall Street - Avvio in calo per i listini europei, Milano apre a -2,1%. Male anche i futures di Wall Street. Spaventa l'incertezza prodotta dalla nuova ondata di ... (huffingtonpost.it)