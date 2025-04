Dazi mercati Europa giù | Milano -232%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.38 Dopo le Borse asiatiche, che hanno chiuso in perdita dopo una giornata tutta in rosso, aprono in caduta libera ieuropei, trascinati dai nuoviUsa. Nelle prime contrattazioni, la Borsa di Francoforte è scesa del 7,86% dopo un breve calo di oltre il 10%. La Borsa di Parigi ha perso il 6,19%, Londra il 5,83%,e la Borsa svizzera il 6,82%. Più contenute le perdite a, dove si registra -2,32% in avvio di giornata ma poi si scende a -7%.