Dazi l’Ue si prepara al Consiglio Urso | Le imprese ci chiedono di evitare la guerra commerciale

I ministri del Commercio dei 27 Paesi membri si riuniranno oggi a Lussemburgo per un primo punto sulle eventuali risposte dell'Ue ai dazi di Trump. Tra posizioni differenti, si annunciano già le prime difficoltà, ma questa riunione servirà proprio a capire se sarà possibile per la comunità europea trovare una voce comune con cui rispondere

