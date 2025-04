Dazi l’Ue mette nel mirino i colossi Big Tech | dalle tasse più alte al ritiro dei brevetti le opzioni sul tavolo di Bruxelles

Leggi su Open.online

Se risposta dell’Unione europea aiannunciati da Donald Trump ci sarà, è quasi certo che coinvolgerà iamericani del settore tecnologico. La vera questione di cui si discute ain queste ore non è tanto se colpire le Big, ma come farlo. Le grandi aziende tecnologiche, d’altronde, rappresentano il principale tallone d’Achille di Washington nella guerra commerciale dichiarata all’Europa. Per giustificare i pesanticontro il Vecchio Continente, Trump ha parlato della necessità di riequilibrare il surplus commerciale chevanta nei confronti degli Stati Uniti, pari a circa 157 miliardi di euro. Quella cifra, però, riguarda soltanto i beni. Se si guarda ai servizi, compresi quelli digitali, l’Europa ha un deficit di 109 miliardi, semplicemente perché non ha alcuna azienda in grado di competere con Apple, Microsoft, Amazon, Google o Meta.