Dazi Lollobrigida Evitare isterie non aprire guerra commerciale

Evitare le isterie, si deve lavorare per un confronto attento con le categorie, con gli analisti, per calcolare gli effetti di un modello di mercato che è tutto nuovo perchè è un modello che vede Dazi differenziati, non solo tra continenti ma a volte spesso all'interno dello stesso continente". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ospite di Sky Tg24 Economia."Si deve lavorare con l'Unione Europea per rispondere con fermezza e con ragionevolezza – ha aggiunto Lollobrigida -. Non abbiamo nessun motivo per aprire una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Per questo dobbiamo lavorare su due profili: uno diplomatico, insieme all'Europa, utilizzando anche tutti i canali con l'economia statunitense, il popolo statunitense nel suo complesso e anche, ovviamente, con le istituzioni politiche, dall'altra lavorare all'interno dell'Unione Europea per cercare, finalmente, di tornare a garantire ai nostri imprenditori produttività, protezione e capacità promozionale che ci permette di consolidare gli attuali mercati e anche di aprirne di nuovi".

