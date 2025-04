Dazi Lollobrigida | Cerchiamo altri mercati senza rinunciare agli Usa Stare con l?Ue non significa avere cattivi rapporti con Trump

Lollobrigida, i Dazi di Trump quanto male faranno ai nostri prodotti agroalimentari? «È una valutazione che bisogna ancora definire. Ma le assicuro che qui al Vinitaly sto. Ilmessaggero.it - Dazi, Lollobrigida: «Cerchiamo altri mercati senza rinunciare agli Usa. Stare con l?Ue non significa avere cattivi rapporti con Trump»» Leggi su Ilmessaggero.it Ministro, idiquanto male faranno ai nostri prodotti agroalimentari? «È una valutazione che bisogna ancora definire. Ma le assicuro che qui al Vinitaly sto.

Dazi, Lollobrigida: «Cerchiamo altri mercati senza rinunciare agli Usa. Stare con l’Ue non significa avere cattivi rapporti con Trump»». Vinitaly, Lollobrigida: Dazi, Sistema Italia imbattibile. Convergere su protezione, promozione e produzione. No a guerre commerciali con Usa. Lollobrigida: “Italia superpotenza alimentare. Dazi? Vedremo l’effetto che avranno”. VIDEO Dazi, Lollobrigida: "Gli americani non rinunceranno ai prodotti italiani" - LaPresse. Dazi, Lollobrigida "Non creare allarmismi". Dazi, Lollobrigida: «Evitare isterismi e guerra commerciale. Valuteremo a livello Ue». Ne parlano su altre fonti

Dazi, Lollobrigida: «Cerchiamo altri mercati senza rinunciare agli Usa. Stare con l’Ue non significa avere cattivi rapporti con Trump»» - Ministro Lollobrigida, i dazi di Trump quanto male faranno ai nostri prodotti agroalimentari? «È una valutazione che bisogna ancora definire. Ma le assicuro che qui al Vinitaly ... (ilmessaggero.it)

Urso sui dazi: “Se reagiamo ci facciamo male. Contano anche gli accordi bilaterali Meloni/Trump” - Il titolare del Made in Italy a Verona: “Chiederemo sospensione del Green Deal che ha già portato al collasso il mercato dell’auto”. Lollobrigida: “Gli ... (repubblica.it)

Per Lollobrigida e Bertinelli i dazi e l'italian sounding non sono più un problema - Le misure di Trump sono ininfluenti per il il Made in Italy e il parmesan non è mai stato un ostacolo. I cortocircuiti logici del presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano e del ministro dell’A ... (ilfoglio.it)