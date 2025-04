Dazi l’incontro a Palazzo Chigi | Per sostenere le imprese si intervenga sul Green Deal

Palazzo Chigi si è tenuta una riunione dedicata all’analisi delle conseguenze dei Dazi statunitensi sull’economia italiana. Durante l’incontro, i ministri presenti hanno presentato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni «le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese», secondo quanto riportato in una nota ufficiale. Le proposte discusse saranno approfondite in un successivo confronto con le categorie produttive previsto per l’8 aprile. All’appuntamento hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il titolare del dicastero delle imprese Adolfo Urso, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, quello per gli Affari europei Tommaso Foti e il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano. Lettera43.it - Dazi, l’incontro a Palazzo Chigi: «Per sostenere le imprese si intervenga sul Green Deal» Leggi su Lettera43.it si è tenuta una riunione dedicata all’analisi delle conseguenze deistatunitensi sull’economia italiana. Durante, i ministri presenti hanno presentato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni «le diverse ipotesi allo studio perle filiere produttive e rilanciare la competitività delle», secondo quanto riportato in una nota ufficiale. Le proposte discusse saranno approfondite in un successivo confronto con le categorie produttive previsto per l’8 aprile. All’appuntamento hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il titolare del dicastero delleAdolfo Urso, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, quello per gli Affari europei Tommaso Foti e il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

