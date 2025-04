Dazi le Borse europee ancora in caduta libera Milano e Madrid cedono il 51% | bruciati oltre 683 miliardi

Borse europee, che continuano a risentire dei nuovi Dazi imposti dall’amministrazione americana di Donald Trump e i controDazi imposti dalla Cina. Oggi, lunedì 7 aprile, Milano ha chiuso la seduta in perdita del 5,18%, Francoforte e Londra il 4%, Parigi e Amsterdam il 4,7%, Madrid (la peggiore d’Europa) il 5,1%. D’altronde, che sarebbe stata un’altra giornata nera per i mercati lo si era capito già dai primissimi minuti dopo l’avvio delle contrattazione. Nelle prime tre ore della settimana, l’Europa aveva già mandato in fumo quasi 890 miliardi di euro. In giornata, la perdita si è ridotta ad appena – si fa per dire – 683 miliardi, che sommata a quelle di giovedì 3 e venerdì 4 aprile porta il saldo complessivo a un rosso di 1. Leggi su Open.online Cambia la settimana, non cambia l’umore dei mercati. È di nuovo una giornata nera per le, che continuano a risentire dei nuoviimposti dall’amministrazione americana di Donald Trump e i controimposti dalla Cina. Oggi, lunedì 7 aprile,ha chiuso la seduta in perdita del 5,18%, Francoforte e Londra il 4%, Parigi e Amsterdam il 4,7%,(la peggiore d’Europa) il 5,1%. D’altronde, che sarebbe stata un’altra giornata nera per i mercati lo si era capito già dai primissimi minuti dopo l’avvio delle contrattazione. Nelle prime tre ore della settimana, l’Europa aveva già mandato in fumo quasi 890di euro. In giornata, la perdita si è ridotta ad appena – si fa per dire – 683, che sommata a quelle di giovedì 3 e venerdì 4 aprile porta il saldo complessivo a un rosso di 1.

