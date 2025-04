Dazi la Ue apre alla linea italiana della trattativa Meloni da Trump il 16 aprile | arrivano le prime conferme

alla Casa Bianca – di una moratoria di 90 giorni sull'introduzione dei Dazi da parte degli Usa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di avere offerto Dazi zero reciproci sui beni industriali agli Stati Uniti. Una posizione sicuramente più "soft" rispetto alle iniziale promesse di "ritorsioni" nei confronti dell'amministrazione Trump, che avevano fatto storcere il naso a molti Paesi, Italia in testa. E a fare da "apripista" alla trattativa potrebbe essere proprio Giorgia Meloni, che quasi certamente sarà a Washington, alla Casa Bianca, da Trump, il prossimo 16 aprile.Sui Dazi la Ue apre a una trattativa con gli UsaI Dazi annunciati dagli Usa "hanno un impatto massiccio sull'economia globale.

