Dazi la strategia di Meloni tra Trump e Ue | In campo strumenti negoziali ed economici’

La premier Giorgiasi prepara a una settimana decisiva sul fronte della risposta aiamericani. E lo fa tornando a invitare alla calma nel videomessaggio inviato al Congresso della Lega. “Affronteremo il tema – dice – con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi”. La presidente del Consiglio ribadisce di non aver condiviso la scelta degli Stati Uniti, e aggiunge: “Siamo pronti a mettere intutti glied economici, necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati”. A stretto giro, per cercare e condividere soluzioni, ci sono la riunione della task force di governo sul tema, in programma lunedì pomeriggio, e l’incontro con le imprese fissato per martedì. Sullo sfondo, l’ipotesi di una visita alla Casa Bianca per un bilaterale con il presidente Donaldnei primi giorni della settimana del 14 aprile.