Dazi inflazione e recessione negli Usa | il quadro fosco di JP Morgan e Goldman Sachs

recessione che colpirà l'economia americana nel breve periodo, diffuse dai colossi della finanza. Gli economisti di Goldman Sachs hanno alzato al 45% le ipotesi di una recessione Usa (già portate al 35% la scorsa settimana, per effetto dei Dazi), abbassando dall'1% allo 0,5% le stime di crescita anno su anno del pil nel quarto trimestre del 2025. L'aumento delle probabilità di recessione segue "un acuto inasprimento delle condizioni finanziarie, il boicottaggio dei consumatori stranieri e un prolungato picco dell'incertezza politica che probabilmente deprimerà la spesa di capitale più di quanto precedentemente previsto". Quotidiano.net - Dazi, inflazione e recessione negli Usa: il quadro fosco di JP Morgan e Goldman Sachs Leggi su Quotidiano.net Washington, 7 aprile 2025 – “Gli Stati Uniti hanno la possibilità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto decenni fa. Non siate deboli! Non siate stupidi! Non andate nel panico! Siate forti, coraggiosi e pazienti e la grandezza sarà il risultato!". E' quanto scrive Donald Trump su Truth in risposta alle stime su una probabileche colpirà l'economia americana nel breve periodo, diffuse dai colossi della finanza. Gli economisti dihanno alzato al 45% le ipotesi di unaUsa (già portate al 35% la scorsa settimana, per effetto dei), abbassando dall'1% allo 0,5% le stime di crescita anno su anno del pil nel quarto trimestre del 2025. L'aumento delle probabilità disegue "un acuto inasprimento delle condizioni finanziarie, il boicottaggio dei consumatori stranieri e un prolungato picco dell'incertezza politica che probabilmente deprimerà la spesa di capitale più di quanto precedentemente previsto".

