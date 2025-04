Dazi in profondo rosso le Borse europee | Milano perde oltre il 7% | Tajani | Trattare con gli Usa evitare una guerra commerciale

Tgcom24.mediaset.it - Dazi, in profondo rosso le Borse europee: Milano perde oltre il 7% | Tajani: "Trattare con gli Usa, evitare una guerra commerciale" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sprofondano i titoli bancari, perdite fino a -12%. Trump ribadisce su Truth che la sua "rivoluzione economica" darà risultati storici per gli americani

