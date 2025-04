Dazi il consigliere di Trump rivela | si studia una moratoria di 90 giorni Esclusa la Cina La Casa Bianca smentisce | Fake news

Trump «sta valutando una moratoria di 90 giori per i Dazi per tutti i paesi, Cina Esclusa». Lo ha detto a CNBC il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. Ma la Casa Bianca smentisce: "Fake news!". Ue: prima o poi gli Usa verranno al tavolo a negoziare «Siamo disposti a prendere in considerazione qualsiasi cosa perchè preferiamo un risultato negoziato reciprocamente.

