Dazi gli artigiani non fanno sconti | Ordini in frenata ma la qualità non si svende

Firenze, 7 aprile 2025 – Tessono passamanerie con telai d’epoca, producono nappe e cordoni per l’alta moda ed il mercato ecclesiastico, e da Scandicci arrivano fino agli Stati Uniti. È il mondo di Arpass, azienda artigiana d’eccellenza guidata da Francesca Poggiali, che da oltre 35 anni crea manufatti rari e su misura, per brand internazionali e clienti di nicchia. Ma oggi, proprio il mercato americano, che assorbe parte importante della produzione, rischia di diventare più incerto a causa deidel 20% imposti da Donald Trump. La preoccupazione cresce perciò anche tra chi ha sempre puntato sulla, come Arpass, che per alcuniutilizza ancora macchinari dei primi del Novecento, oggi praticamente introvabili. La loro produzione è destinata, tra gli altri, ad un’azienda statunitense che realizza e vende abiti ecclesiastici per la Chiesa anglicana.