Dazi giù tutte le Borse e Wall Street apre in rosso Riunione d' emergenza della Fed | La diretta

Borse di tutto il mondo. Lo spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male" Ilgiornale.it - Dazi, giù tutte le Borse e Wall Street apre in rosso. Riunione d'emergenza della Fed | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Lunedì di sangue per ledi tutto il mondo. Lo spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male"

Ancora giù tutte le borse, Milano brucia 50 miliardi. Governo fiducioso, mercati preoccupati - Per Meloni l’impatto negativo può essere affrontato, ma la turbolenza si fa sentire a Piazza Affari, che chiude a -6,5 per cento. Con un’ondata di vendite fuori misura (ancora una volta) su tutti i li ... (ilfoglio.it)

Il duro colpo dei dazi per le borse asiatiche e l'apertura grigia di Piazza Affari - Hong Kong segna la peggiore performance dal 1997 a oggi, mentre tre quarti dei titoli del listino milanese aprono in ritardo. L'ennesima giornata nera per le borse, mentre il vento di recessione por ... (ilfoglio.it)

Dazi, Borse in profondo rosso: dal 1929 in poi, i crolli del secolo - Dazi, le ultime notizie in diretta | Il crollo delle borse asiatiche: Hong Kong -9%, giù Tokyo, petrolio in picchiata. La Cina chiede un negoziato agli Usa ... (informazione.it)