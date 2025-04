Dazi fronda repubblicana e pressing delle Big tech | ceo in missione da Trump Frenare sulle tariffe

delle agenzie federali decimate dai licenziamenti agli uffici dei grandi ceo. Le. Ilmessaggero.it - Dazi, fronda repubblicana e pressing delle Big tech: ceo in missione da Trump. «Frenare sulle tariffe» Leggi su Ilmessaggero.it Un brivido di inquietudine attraversa l?America, dalle aule del Senato agli studi legali, dai corridoi semivuotiagenzie federali decimate dai licenziamenti agli uffici dei grandi ceo. Le.

Dazi, Ft: “Partner Ue in pressing perché Meloni scelga da che parte stare sulle misure contro Big Tech” - Intanto in Italia è alta tensione tra Tajani e Salvini sui negoziati con Washington: per la Lega Roma dovrebbe trattare da sola ... (ilfattoquotidiano.it)

Ue, dal 15 aprile la risposta ai dazi. “Ma vogliamo trattare”. Linea dura di Macron - La guerra dei dazi, infatti, potrebbe diventare anche quella dei tassi. È già partito il pressing sulla Bce per accelerare sul taglio degli interessi. In questo caso, non è solo l’Italia a ... (repubblica.it)

Asse Parigi-Londra sui dazi, ma l’Europa rischia di dividersi. Pressing dei falchi contro gli Usa - La proposta di introdurre la clausola di salvaguardia generale al Patto di Stabilità non ha per ora sortito una reazione a Bruxelles, ma trovare il consenso ... (ilsecoloxix.it)