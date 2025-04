.com - Dazi di Trump: nuova stangata sulla Cina (50%). Ma è panico anche negli Usa. Ceo di JpMorgan: “Fermati!”

Leggi su .com

Non molla sui, Donald. Ripete: "Sono una mediamara ma necessaria", spiega ignorando per ora il crescente assedio di ceo, banchieri, donatori - madi vari repubblicani - spaventati dalla guerra commerciale globale. Nel frattempo per le borse di tutto il mondo è il terzo giorno consecutivo di crollo e di caosL'articolodi(50%). Ma èUsa. Ceo di: “!” proviene da Firenze Post.