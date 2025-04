Dazi di Trump e controdazi della Cina | le Borse europee e asiatiche crollano Milano parte in tilt

Leggi su Open.online

Lunedì nero. È partita inla Borsa dicon molti dei titoli che non sono riusciti ad aprire. Crollo dei bancari di Piazza Affari. Il Ftse Mib precipita del 7%, trasto soprattutto dalle banche: Bper e Popolare di Sondrio registrano cali superiori al 12%, Mps perde l’11%, mentre Banco Bpm cede il il 9,4%. Sull’onda lunga dell’introduzione dei nuovistatunitensi voluti dall’amministrazione americana di Donalde i controimposti dalla, tutti i principali listini europei e asiatici hanno registrato pesanti perdite. L’indice Shanghai Composite scivola del 7,34%, fermandosi a 3.096,58 punti, mentre lo Shenzhen Component crolla del 10,79%, attestandosi a 1.777,37 punti. Nonostante l’annuncio del fondo sovrano cinese Central Huijin, che ha incrementato ulteriormente le proprie quote in fondi indicizzati (Etf) negoziati in Borsa e prevede di continuare su questa linea per sostenere la stabilità dei mercati, i listini mostrano solo un lieve recupero nel finale di seduta.