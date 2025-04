Dazi di Trump a rischio i vini italiani | Perdite per milioni di euro

Dazi commerciali imposti dall'amministrazione americana nei confronti di alcuni stati, Italia compresa, ha fatto scattare l'allarme proprio per alcuni prodotti del Made in ItalyLa possiamo definire oramai una vera e propria guerra commerciale quella che il presidente americano ha deciso di intraprendere soprattutto contro alcuni paesi confinanti o con la stessa Europa. I Dazi imposti da Trump puntano infatti a scoraggiare le importazioni, rendendo più difficile l'accesso delle merci estere al mercato statunitense. Il Dazio è un'imposta applicata al momento dell'ingresso delle merci alla frontiera e a pagarla è lo stesso venditore.Dazi di Trump, a rischio i vini abruzzesi: "Perdite per milioni di euro" – Abruzzocityrumors.itLe produzioni agroalimentari di qualità, dal vino ai formaggi passando per l'olio e la pasta.

