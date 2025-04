Dazi crollano le borse Trump | misura necessaria

Dazi imposti dal presidente Trump. crollano le borse mondiali. Tracollo di quelle asiatiche, mattinata in profondo rosso per quelle europee, Milano in testa.Servizio di Federico Plotti Dazi, crollano le borse. Trump: misura necessaria TG2000. Tv2000.it - Dazi, crollano le borse. Trump: misura necessaria Leggi su Tv2000.it La situazione economica internazionale dopo iimposti dal presidentelemondiali. Tracollo di quelle asiatiche, mattinata in profondo rosso per quelle europee, Milano in testa.Servizio di Federico PlottileTG2000.

Borse a picco per i dazi di Trump: gli altri peggiori crolli degli ultimi 100 anni. Dazi, crollano le borse. Trump: misura necessaria. Dazi, crollo della borsa in Europa e in Asia, Trump: "A volte è necessario prendere una medicina per risolvere qualcosa". Guerra commerciale: le borse crollano dopo i dazi di Trump. Dazi: la giornata di ieri. Trump minimizza il crollo in Borsa: dazi sono 'cura necessaria'. Ne parlano su altre fonti

