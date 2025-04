Dazi crollano le Borse in Asia e in Europa Trump contro l' Ue | Ci deve molti soldi

molti titoli non riescono a fare prezzo. Tonfo per Francoforte Parigi e Amsterdam. Spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male" Ilgiornale.it - Dazi, crollano le Borse in Asia e in Europa. Trump contro l'Ue: "Ci deve molti soldi" Leggi su Ilgiornale.it Apertura in profondo rosso per Piazza Affari,titoli non riescono a fare prezzo. Tonfo per Francoforte Parigi e Amsterdam. Spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male"

Effetto dazi, crollano le Borse in Asia. Male Milano. Dazi, crollo della borsa in Europa e in Asia, Trump: "A volte è necessario prendere una medicina per risolvere qualcosa". Dazi, le ultime notizie in diretta | Crollo delle Borse: in 3 ore bruciati in Europa 890 miliardi. Big Tech da Trump, domani vertice governo-imprese. Dazi, le Borse oggi: l’Europa brucia 890 miliardi in 3 ore. Trump: “Non c’è inflazione”. Nuovo crollo delle Borse sotto il peso dei dazi. Europa pesante, Asia a picco. Dazi di Trump, stress dei mercati finanziari | Borse europee in profondo rosso.Crollo del mercato asiatico. Ne parlano su altre fonti

Dazi, crollano le Borse in Asia e in Europa. Trump contro l'Ue: "Ci deve molti soldi" - Apertura in profondo rosso per Piazza Affari, molti titoli non riescono ad aprire le contrattazioni. Tonfo per Francoforte Parigi e Amsterdam. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continent ... (msn.com)

Dazi USA: profondo rosso per i titoli tech in Asia - Dopo aver colpito pesantemente Wall Street e l'Europa, l'ondata dei dazi americani arriva sulle borse asiatiche generando caos e un crollo generalizzato dei titoli tecnologici. Hong Kong e Taiwan sono ... (hdblog.it)

Il duro colpo dei dazi per le borse asiatiche e l'apertura grigia di Piazza Affari - Hong Kong segna la peggiore performance dal 1997 a oggi, mentre tre quarti dei titoli del listino milanese aprono in ritardo. L'ennesima giornata nera per le borse, mentre il vento di recessione por ... (ilfoglio.it)