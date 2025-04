Ilfattoquotidiano.it - Dazi, crollano ancora le Borse. Trump insiste e minaccia la Cina. L’Ue tratta ma dal 15 aprile le prime contromisure

“Non stiamo esaminando una pausa” sui. In serata, dopo avere incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nello studio ovale, il presidente Donaldtira dritto e non molla: “Una mediamara ma necessaria”, l’aveva definita poco prima. Proprio l‘illusione a metà pomeriggio di una possibile pausa di 90 giorni sull’applicazione delle nuove tariffe ha provocato 30 minuti di delirio a Wall Street: le voci di uno stop muovono 6mila miliardi. L’ipotesi è stata attribuita al consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, ma poco dopo la stessa Casa Bianca ha definito la ricostruzione una “fake news“.le– Così le speranze di un’inversione di tendenza sui mercati mondiali, affossati giovedì e venerdì, non si sono concretizzate. Anzi lehanno passato una terza giornata consecutiva di panico, pur con un progressivo tentativo da parte di Wall Street e soprattutto dei titoli tecnologici di limitare i danni.