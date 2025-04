Cityrumors.it - Dazi, crolla la borsa mondiale: i numeri sono drammatici

La decisione di Trump sta iniziando ad avere i primi effetti sui mercati europei. Una situazione davvero molto drammatica anche per il futuroIl 2 aprilestati imposti ida Donald Trump e oggi abbiamo i primi effetti negativi sui mercati europei e non solo. Le Borseandate in profondo rosso. Le prime arestate quelle asiatiche con un -13,22% di Hong Kong, la peggiore seduta dalla crisi finanziaria del 1997. La situazione non è sicuramente migliore nel Vecchio Continente.la: i(Ansa) – cityrumors.itMilano ha aperto con un rosso del -7% e molti titoli nonriusciti subito ad aprire. Male anche Londra e Madrid.no gli energetici e le banche Unicredit e Intesa in avvio di giornata. Un quadro generale non sicuramente positivo se si pensa, per esempio, che Goldman Sachs ha alzato la possibilità di recessione negli Stati Uniti.