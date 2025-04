Dazi cosa farà ora Trump dopo il crollo delle borse? Il dietrofront o il rilancio ecco le possibili contromisure al crollo dei mercati

Trump ha negato di «aver deliberatamente causato il crollo dei mercati azionari» dopo aver pubblicato un video su Truth Social che sembrava suggerire. Ilmessaggero.it - Dazi, cosa farà ora Trump dopo il crollo delle borse? Il dietrofront o il rilancio, ecco le possibili contromisure al crollo dei mercati Leggi su Ilmessaggero.it Il presidente americano Donaldha negato di «aver deliberatamente causato ildeiazionari»aver pubblicato un video su Truth Social che sembrava suggerire.

