Dazi Ciriani | risposta da Ue ma Meloni si attiverà come Italia

Dazi sono una scelta sbagliata, che danneggia l’economia non solo Italiana, ma anche quella statunitense e dell’intero siste- ma occidentale. Detto ciò, pur sapendo che i Dazi colpiscono in modo particolare un grande Paese esportatore come l’Italia – benché gli Usa rappresentino solo il 10% delle nostre esportazioni – direi che lo slogan giusto è: ‘keep calm’ (in inglese ‘state calmi’, ndr) e continuiamo a ragionare di politica. Evitiamo reazioni istintive. Una guerra commerciale rischia di innescare effetti inflattivi o conseguenze peggiori dei Dazi stessi”. Lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani (FdI), intervistato dalla Stampa. Alla domanda se sia possibile un negoziato diretto dell’Italia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ciriani ha risposto spiegando che “una risposta formale in termini di Dazi può arrivare solo dalla Commissione Ue, e noi ci confronteremo lì. Leggi su Ildenaro.it Roma, 7 apr. (askanews) – “La prima cosa da dire è che isono una scelta sbagliata, che danneggia l’economia non solona, ma anche quella statunitense e dell’intero siste- ma occidentale. Detto ciò, pur sapendo che icolpiscono in modo particolare un grande Paese esportatorel’– benché gli Usa rappresentino solo il 10% delle nostre esportazioni – direi che lo slogan giusto è: ‘keep calm’ (in inglese ‘state calmi’, ndr) e continuiamo a ragionare di politica. Evitiamo reazioni istintive. Una guerra commerciale rischia di innescare effetti inflattivi o conseguenze peggiori deistessi”. Lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca(FdI), intervistato dalla Stampa. Alla domanda se sia possibile un negoziato diretto dell’con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump,ha risposto spiegando che “unaformale in termini dipuò arrivare solo dalla Commissione Ue, e noi ci confronteremo lì.

Dazi, Ciriani: risposta da Ue ma Meloni si attiverà come Italia - Roma, 7 apr. (askanews) – “La prima cosa da dire è che i dazi sono una scelta sbagliata, che danneggia l’economia non solo italiana, ma anche quella statunitense e dell’intero siste- ma occidentale. D ... (askanews.it)

Dazi, Ciriani: risposta da Ue ma…" - Caro direttore,penso che Trump volesse creare caos, e per questo c’è riuscito. Per il resto non vedo una strategia, un metodo, un orizzonte. Insomma un gran pasticcio, che porterà… Leggi ... (informazione.it)

Il ministro Ciriani: “La risposta sui dazi arriverà dall’Unione Europea ma Meloni può mediare” - Il ministro Ciriani: "La risposta sui dazi arriverà dall'Unione Europea ma Meloni può mediare". L'intervista a La Stampa ... (blitzquotidiano.it)