Iltempo.it - Dazi, Calderone: "Rispondiamo puntando su lavoratori, imprese e competitività"

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2025 "In questo momento, per quanto riguarda le mie deleghe specifiche nel Governo, stiamo sostenendo ie le. E puntiamo sulla. L'Italia produce tanti prodotti di qualità, prodotti importanti nel mondo, identificati per la loro qualità e bontà dei processi produttivi. Il mantenimento dellapassa anche attraverso investimenti in termini di innovazione" così la Ministra del Lavoro Marina, durante la conferenza stampa congiunta con la Vicepresidente Esecutiva della Commissione Europea Roxana Minzatu presso la sede della stampa estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev