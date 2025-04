Dazi brutto tonfo delle Borse asiatiche con Taiwan -98 e Hong Kong -92%

tonfo collettivo delle Borse asiatiche con un nuovo clima di drammatica incertezza sui mercati, innescato dalla raffica di Dazi imposti dagli Usa sulle merci in entrata, sta continuando a bruciare centinaia e centinaia di miliardi. In apertura, la Borsa di Tokio ha perso il 7,4%. Giù Tokyo, dove il Nikkey è arrivato a lasciare sul terreno il 7%, con Nintendo e Sony che stanno perdendo anche il 10%. Colpite anche le aziende di semiconduttori a Taiwan e le azioni di Hong Kong e della Cina calano all’apertura dei mercati di fronte a una guerra commerciale globale in espansione e ai timori che questa possa scatenare una profonda recessione. Nero nelle Borse asiatiche, la situazioneL’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso di oltre il 10% nelle contrattazioni mattutine, il che, se sostenuto, rappresenterebbe il più grande calo giornaliero del benchmark dalla crisi finanziaria globale del 2008. Metropolitanmagazine.it - Dazi, brutto tonfo delle Borse asiatiche con Taiwan -9,8 e Hong Kong -9,2% Leggi su Metropolitanmagazine.it Nuovocollettivocon un nuovo clima di drammatica incertezza sui mercati, innescato dalla raffica diimposti dagli Usa sulle merci in entrata, sta continuando a bruciare centinaia e centinaia di miliardi. In apertura, la Borsa di Tokio ha perso il 7,4%. Giù Tokyo, dove il Nikkey è arrivato a lasciare sul terreno il 7%, con Nintendo e Sony che stanno perdendo anche il 10%. Colpite anche le aziende di semiconduttori ae le azioni die della Cina calano all’apertura dei mercati di fronte a una guerra commerciale globale in espansione e ai timori che questa possa scatenare una profonda recessione. Nero nelle, la situazioneL’indice Hang Seng diè sceso di oltre il 10% nelle contrattazioni mattutine, il che, se sostenuto, rappresenterebbe il più grande calo giornaliero del benchmark dalla crisi finanziaria globale del 2008.

Dazi, le Borse bruciano 2500 miliardi. Milano -3,6%. Meloni: non è una catastrofe, no a contro-dazi. Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 aprile: la rassegna stampa di. Borsa: tonfo auto coi dazi, Stellantis la più colpita (-5%). Dazi, brutto tonfo delle Borse asiatiche con Taiwan -9,8 e Hong Kong -9,2%. Ne parlano su altre fonti

Dazi, crollano i mercati asiatici. Hong Kong e Taiwan perdono quasi il 10%. Trump attacca: «Una cura necessaria» - Dazi, il lunedì inizia con il tonfo delle Borse asiatiche. Dazi, fronda repubblicana e pressing delle Big tech: ceo in missione da Trump. «Frenare sulle tariffe» ... (ilmattino.it)

Sotto il peso dei dazi. Male le Borse europee, Milano la peggiore. Tonfo per Wall Street - Avvio in calo per i listini europei, Milano apre a -2,1%. Male anche i futures di Wall Street. Spaventa l'incertezza prodotta dalla nuova ondata di ... (huffingtonpost.it)

Tonfo in borsa per i dazi, dopo il giovedì nero aperture ancora in rosso - La reazione peggiore è stata quella di Wall Street che ha chiuso la peggiore seduta dal 2020 (crisi Covid), bruciando 2.000 miliardi. Il Nasdaq ha perso sei punti. In picchiata titoli come Apple e Nik ... (msn.com)