Ilgiornale.it - Dazi, Borse giù, Wall Street apre in rosso. Riunione d'emergenza della Fed | La diretta

Apertura in profondoper Piazza Affari, molti titoli non riescono a fare prezzo. Tonfo per Francoforte Parigi e Amsterdam. Spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male"