Dazi borse asiatiche in crisi | Hong Kong chiude con minimi storici dal 1997

Dazi del Tycoon con contro tariffe del 34%, dimostrando di non volersi piegare alla volontà Usa. Di conseguenza, l'Asia si trova ad affrontare uno dei peggiori periodi di instabilità della sua epoca. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, ribadendo la sua ferma posizione sui DaziL'articolo Dazi, borse asiatiche in crisi: Hong Kong chiude con minimi storici dal 1997 proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi, borse asiatiche in crisi: Hong Kong chiude con minimi storici dal 1997 Leggi su Ildifforme.it Pechino ha risposto aidel Tycoon con contro tariffe del 34%, dimostrando di non volersi piegare alla volontà Usa. Di conseguenza, l'Asia si trova ad affrontare uno dei peggiori periodi di instabilità della sua epoca. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, ribadendo la sua ferma posizione suiL'articoloincondalproviene da Il Difforme.

