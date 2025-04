Dazi borse a terra | i prezzi non hanno scontato un bel niente…

prezzi non avevano scontato un bel niente. Sia perché è difficile calcolare gli effetti concreti delle nuove tariffe sia perché i mercati ragionano di pancia e i mercati sono crollati venerdì di una misura tale che passerà alla storia.Così come passerà alla storia il mio articolo in cui dicevo che i prezzi avevano scontato tutto.E venerdì non ho pensato di scrivere di domenica all’alba a bocce ferme, che si ragiona meglio.Del resto Oscar Wilde diceva che i giornali sono una bocca sempre aperta per la quale è impossibile non dire qualche volta delle stupidate e quindi sono in buona compagnia.Impossibile non perdere soldi in questi frangenti anche se il mal comune non è mezzo gaudio. Non bisogna farsene una colpa, ma una ragione. Il rimbalzone, ci dice la statistica, è dietro l’angolo e quindi dobbiamo tenere duro. It.insideover.com - Dazi, borse a terra: i prezzi non hanno scontato un bel niente… Leggi su It.insideover.com non avevanoun bel niente. Sia perché è difficile calcolare gli effetti concreti delle nuove tariffe sia perché i mercati ragionano di pancia e i mercati sono crollati venerdì di una misura tale che passerà alla storia.Così come passerà alla storia il mio articolo in cui dicevo che iavevanotutto.E venerdì non ho pensato di scrivere di domenica all’alba a bocce ferme, che si ragiona meglio.Del resto Oscar Wilde diceva che i giornali sono una bocca sempre aperta per la quale è impossibile non dire qualche volta delle stupidate e quindi sono in buona compagnia.Impossibile non perdere soldi in questi frangenti anche se il mal comune non è mezzo gaudio. Non bisogna farsene una colpa, ma una ragione. Il rimbalzone, ci dice la statistica, è dietro l’angolo e quindi dobbiamo tenere duro.

