Dazi Audi sospenderà le consegne di auto negli Stati Uniti

Audi sospenderà le consegne di veicoli negli Stati Uniti a causa dei Dazi sulle auto imposti dal presidente Usa, Donald Trump. Una portavoce dell’azienda ha confermato la lettera inviata ai concessionari, inizialmente riportata da automobilwoche, come riporta Bild. Di conseguenza, tutti i veicoli entrati negli Usa dopo il 2 aprile saranno temporaneamente trattenuti e non consegnati ai concessionari. Ora i rivenditori dovrebbero concentrarsi sulla riduzione dei livelli delle loro scorte. Attualmente Audi ha in stock negli Stati Uniti più di 37mila auto che non sono interessate dai nuovi Dazi e possono quindi essere vendute, ha aggiunto la portavoce. Il quantitativo di veicoli dovrebbe bastare per circa due mesi. Lapresse.it - Dazi, Audi sospenderà le consegne di auto negli Stati Uniti Leggi su Lapresse.it ledi veicolia causa deisulleimposti dal presidente Usa, Donald Trump. Una portavoce dell’azienda ha confermato la lettera inviata ai concessionari, inizialmente riportata damobilwoche, come riporta Bild. Di conseguenza, tutti i veicoli entratiUsa dopo il 2 aprile saranno temporaneamente trattenuti e non consegnati ai concessionari. Ora i rivenditori dovrebbero concentrarsi sulla riduzione dei livelli delle loro scorte. Attualmenteha in stockpiù di 37milache non sono interessate dai nuovie possono quindi essere vendute, ha aggiunto la portavoce. Il quantitativo di veicoli dovrebbe bastare per circa due mesi.

