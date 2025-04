Secoloditalia.it - Dazi, arriva la “bomba”: Trump li sospenderà per 90 giorni. Poi la Casa Bianca smentisce: “Fake news”

”. Così’ lal’ipotesi di una moratoria di 90per i, così come ipotizzato a Cnbc dal consigliere economico del presidenteKevin Hassett. L’annuncio erato a metà giornata, come una “” sui mercati: “Donaldsta considerando una pausa di 90sui, fatta eccezione per la Cina”, aveva detto il consigliere economico della, Kevin Hassett. Falso, almeno per il momento.Cosa ha detto HassettPerché si è scatenato il caos? Cosa ha detto Hassett? Durante l’intervista il co-conduttore di Fox and Friends, Brian Kilmeade, ha chiesto a Hassett sestarebbe considerando l’ipotesi di ‘mettere in pausa’ idi 90, come richiesto ieri in un lungo post su X dal miliardario fondatore di Pershing Square, Bill Ackman, secondo cui con le tariffe si rischia un “inverno economico nucleare autoindotto”.