Dazi anche Cna Padova lancia l' allarme | Gli artigiani locali ne pagheranno le conseguenze

Padova e Rovigo Luca Montagnin esprime tutta la sua preoccupazione per un sistema artigiano che è pienamente inserito nelle filiere internazionali del valore, quando non esporta direttamente i propri prodotti negli Usa. Padovaoggi.it - Dazi, anche Cna Padova lancia l'allarme: «Gli artigiani locali ne pagheranno le conseguenze» Leggi su Padovaoggi.it In merito alle politiche protezionistiche di Donald Trump il presidente di Cnae Rovigo Luca Montagnin esprime tutta la sua preoccupazione per un sistema artigiano che è pienamente inserito nelle filiere internazionali del valore, quando non esporta direttamente i propri prodotti negli Usa.

Dazi, anche Cna Padova lancia l'allarme: «Gli artigiani locali ne pagheranno le conseguenze». Imprese in calo, occupazione in sofferenza: Cna Rovigo lancia l’allarme. Ne parlano su altre fonti

Dazi, a rischio l'export del Nordest. Solo in Veneto una perdita possibile di circa 1,5 miliardi - Secondo gli artigiani di Cna i settori veneti più esposti ai nuovi dazi sono meccanica di precisione, occhialeria, legno-arredo e agroalimentare per un totale export in Usa di 7,6 miliardi di ... (ilgazzettino.it)

Banca Annia e Cna Padova, nel 2024 erogati 26,5 milioni di euro alle imprese - Energia alle stelle, nuovi dazi in arrivo, costi di produzione in ... con questa consapevolezza, Banca Annia e Cna Padova si sono incontrate nella sede dell’istituto di credito cooperativo ... (padovaoggi.it)

PADOVA | DAZI, LA MARCA PROVINCIA PIU’ COLPITA. IL PREMIO NOBEL: «PAZZIA USA» - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)