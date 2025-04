David Juventus canadese offerto a quella big di Serie A! C’è una novità importante sull’attaccante in uscita dal Lille

JuventusNews24David Juventus, canadese offerto a quella big di Serie A! C'è una novità importante sull'attaccante che a fine stagione lascerà il Lille: di cosa si trattaNon solo il calciomercato Juventus sulle tracce di Jonathan David, attaccante in scadenza di contratto con il Lille e che al termine di questa stagione lascerà la Francia per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il suo cartellino sarebbe stato offerto in particolare al Milan. I costi dell'operazione tra ingaggio e commissioni sono altissimi ma i rossoneri intendono approfondire la questione.

