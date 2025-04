David Inter l’obiettivo dei nerazzurri proposto ad una super rivale! Rimane l’ostacolo economico

David Inter, l’obiettivo dei nerazzurri proposto ad una super rivale! Rimane l’ostacolo economico: ecco la squadra in questioneI dirigenti del calciomercato Inter non perdono di vista Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, dato che da giugno si libererà a parametro zero dal Lille. La concorrenza per lui è serratissima, soprattutto dall’Europa. Eppure, stando alla Gazzetta dello Sport, la lista dei club Interessati al giocatore potrebbe allungarsi ulteriormente inserendo un’altra squadra italiana, vale a dire il Milan. Stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo, infatti, negli scorsi giorni il cartellino del calciatore è stato nuovamente proposto al Diavolo. L’operazione Rimane comunque complicata anche per i cugini dei nerazzurri per via delle elevate richieste economiche tra stipendio e commissioni. Internews24.com - David Inter, l’obiettivo dei nerazzurri proposto ad una super rivale! Rimane l’ostacolo economico Leggi su Internews24.com di Redazionedeiad una: ecco la squadra in questioneI dirigenti del calciomercatonon perdono di vista Jonathan. L’attaccante canadese classe 2000, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, dato che da giugno si libererà a parametro zero dal Lille. La concorrenza per lui è serratissima, soprattutto dall’Europa. Eppure, stando alla Gazzetta dello Sport, la lista dei clubessati al giocatore potrebbe allungarsi ulteriormente inserendo un’altra squadra italiana, vale a dire il Milan. Stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo, infatti, negli scorsi giorni il cartellino del calciatore è stato nuovamenteal Diavolo. L’operazionecomunque complicata anche per i cugini deiper via delle elevate richieste economiche tra stipendio e commissioni.

L’Inter accelera per Jonathan David: trattativa in fase avanzata?. L’agente a Milano, l’Inter risponde alla Juve: servono almeno 70 milioni | CM.IT. Prima la Juve, poi il Barcellona: si fa durissima per l’Inter. Jonathan David-Inter, contatti avviati: nerazzurri pronti al colpo. Calciomercato Inter, non solo Dybala e Scamacca: c'è anche David per l'attacco. In Francia – Inter, interessa Jonathan David. Obiettivo in comune con PSG e…. Ne parlano su altre fonti

L’Inter punta su Jonathan David e fa partire l’offensiva ma quali sono le sue vere intenzioni? - L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, è arrivata a fare una prima proposta a Jonathan David. L’Inter ha messo gli occhi su Jonathan David, attaccante del Lille, come rinforzo per il reparto offens ... (msn.com)

L’Inter accelera per Jonathan David: trattativa in fase avanzata? - L'Inter spinge per Jonathan David: trattativa avviata da oltre un mese. Marotta vuole chiudere in anticipo per evitare la concorrenza. (europacalcio.it)

ULTIM’ORA – Inter-David, si fa sul serio: la novità fa impazzire i tifosi - L'Inter affonda il colpo per Jonathan David. In giornata è emersa un'importante novità riguardo l'affare tra i nerazzurri e il canadese. (spaziointer.it)