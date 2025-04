David dominano Berlinguer e Parthenope

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.01 Aidi Donatellole candidature-La grande ambizione di Segre,e,di Sorrentino,con 15 candidature. Seguono Vermiglio, di Delpero,e L'arte della Gioia,di Golino, con 14. Candidato come Miglior Film anche Il Tempo che ci vuole,di Comencini. Ronchi, Vergano, Insolia, Dalla Porta e Scrinzi, le candidate come Migliore attrice. Germano, Gheghi, Gifuni, Orlando e Ragno,come Migliore attore. Cerimonia di premiazione, il 7 maggio, in prima serata su Rai1. Conducono Elena Sofia Ricci e Mika.