David di Donatello | Parthenope e Berlinguer 15 candidature Record di donne per la miglior regia

Saranno– La grande ambizione a giocarsi il prossimo 7 maggio la serata deidi2025. Per le due pellicole, firmate rispettivamente da Paolo Sorrentino e Andrea Segre, ben quindicia testa. Ma attenzione anche a L’arte della gioia di Valeria Golino, per lei quattordici nominations, così come a Vermiglio di Maura Delpero, Gran premio della giuria all’ultima Mostra di Venezia, il film che quest’anno è andato più vicino alla nomination all’Oscar comee film straniero. La 70esima edizione deidi, condotta dall’inedita coppia composta da Elena Sofia Ricci e Mika, si presenta anche con un incoraggiante traguardo raggiunto: per la prima volta nella storia tre nominations su cinque per quel che riguarda la categoria per lasono andate a registe