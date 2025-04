Unlimitednews.it - David di Donatello, in testa Parthenope e Berlinguer

ROMA (ITALPRESS) –aiditra– La grande ambizione di Andrea Segre edi Paolo Sorrentino con 15 nomination ciascuno. Seguono con 14, Vermiglio di Maura Delpero e L’arte della gioia di Valeria Golino.Ildicompie 70 anni e, per festeggiare, si regala una prima serata (il 7 maggio su Rai, Rai Radio 2 e RaiPlay), in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà condotta da Elena Sofia Ricci e Mika: “Faremo una cosa bella e gioiosa per festeggiare i 70 anni dele il nostro cinema amato in tutto il mondo” promette lei; “Mi sono innamorato dell’Italia attraverso i film ancor prima di visitarla” racconta lui dalla sala d’incisione dove sta “preparando delle performance per celebrare i grandi film italiani”.Ne è passato di tempo da quella prima edizione che premiò Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida, miglior attore e attrice rispettivamente per “Pane, amore eà” e “La donna più bella del mondo” e Walt Disney, miglior produttore straniero per “Lilli e il vagabondo” ma Lucia Borgonzoni, sottosegretario Mic, osserva che “il nostro cinema ha ritrovato gli splendori di un tempo, un respiro sempre più internazionale con la facilità di essere compreso da tutti”.