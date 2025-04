David di Donatello 70 | tutti i nominati

Leggi su Cinefilos.it

di70:Nella suggestiva cornice di Cinecittà sono state annunciate leon aidi70. L’accademia del cinema italiano giunge così alla settantesima edizione, per un anno di cinema che ha visto di nuovo l’Italia affacciata sul panorama del cinema internazionale, grazie alla presenza, per esempio, di Vermiglio di Maura Delpero nella shortlist degli Oscar e nella cinquina dei Golden Globes.Il film, che era stato presentato a Venezia 74, ha portato a casa 14on, come L’Arte della gioia di Valeria Golino. Meglio di loro solo Parthenope di Paolo Sorrentino e Berlinguer – La Grande Ambizione di Andrea Segre. Entrambi i film sono stati presentati ai Festival internazionali, rispettivamente, di Cannes e di Roma.Di seguito, le candidature dei film usciti nelle sale dal 1? gennaio al 31 dicembre 2024, in ordine alfabetico, votate dal 5 al 23 marzo 2025 dai componenti la Giuria dell’Accademia e trasmesse ufficialmente dal Notaio Vincenzo Papi, dello Studio Papi – Parisella.