David di Donatello 70, candidature: lo sguardo femminile e quel cinema che cambia linguaggio

Berlinguer e Parthenope sono i film più nominati, ma attenzione anche a L'arte della gioia. "Una serie? No, è uscito al". Spiega Piera Detassis. La premiazione il 7 maggio a Cinecittà. A Roma è arrivata la primavera: un caldo sole illumina l'entrata di Cinecittà. Location d'istituzione, nonché cornice per la tradizionale conferenza stampa in cui sono state rivelate leai 70esimidi. Un numero importante, era il luglio del 1955 quando furono premiati Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida, e poi Walt Disney come miglior produttore straniero, durante la prima edizione dei Premi. In mezzo, diverse sedi - da Taormina a Firenze - con la certezza capitolina che dura ormai dal 1981. Al centro della serata - 7 maggio su Rai1 -, ospiti musicali, ospiti internazionali e la .