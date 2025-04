David di Donatello 2025 tutte le nomination

2025 in prima serata su Rai 1 (e su Rai Radio2 con il commento di Carolina Di Domenico), la 70esima edizione dei David di Donatello, organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano e dalla Rai. In attesa dell’evento, che si svolgerà al Teatro 5 di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e di Federico Fellini, l’Accademy ha annunciato tutte le nomination coi film e gli attori in lizza per l’ambito premio.In totale, a ricevere le candidature sono stati 24 film italiani. A primeggiare, con quindici nomination ciascuno, ci sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino. Seguono, con ben 14 nomination, L’arte della gioia di Valeria Golino, serie Sky trasmessa anche nelle sale cinematografiche, e Vermiglio di Maura Delpero. Davidemaggio.it - David di Donatello 2025, tutte le nomination Leggi su Davidemaggio.it Elena Sofia Ricci e Mika sono pronti a condurre, mercoledì 7 maggioin prima serata su Rai 1 (e su Rai Radio2 con il commento di Carolina Di Domenico), la 70esima edizione deidi, organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano e dalla Rai. In attesa dell’evento, che si svolgerà al Teatro 5 di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e di Federico Fellini, l’Accademy ha annunciatolecoi film e gli attori in lizza per l’ambito premio.In totale, a ricevere le candidature sono stati 24 film italiani. A primeggiare, con quindiciciascuno, ci sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino. Seguono, con ben 14, L’arte della gioia di Valeria Golino, serie Sky trasmessa anche nelle sale cinematografiche, e Vermiglio di Maura Delpero.

David di Donatello 2025, ecco tutte le candidature della 70esima edizione del premio del cinema italiano. Premio David di Donatello 2025, tutte le candidature. David di Donatello 2025, tutte le nomination: pioggia di candidature per Berlinguer - La grande ambizione e Parthenope. David di Donatello 2025, tutte le nomination. David di Donatello 2025: le candidature. Dominano Berlinguer, Parthenope e L'arte della gioia. David di Donatello 2025, corsa a due di “Parthenope” e “Berlinguer” con 15 candidature. Ne parlano su altre fonti

David di Donatello 2025, tutte le nomination: da Berlinguer a Parthenope passando per Vermiglio, i film (e gli attori) candidati - Berlinguer, Parthenope, Vermiglio. Questi i film con più nomination ai David di Donatello 2025, il riconoscimento cinematografico italiano ... (msn.com)

David di Donatello 2025: tutte le candidature e l'inedita coppia di conduttori - Per i David di Donatello 2025 scopriamo tutti i film, attori e tecnici candidati, quando ci sarà la premiazione in tv, i conduttori e tutte le curiosità. (gazzetta.it)

David di Donatello 2025: dominano Berlinguer , Parthenope e L'arte della gioia. Tutte le nomination - La cerimonia di premiazione sarà il prossimo 7 maggio, condotta da Mika ed Elena Sofia Ricci, per la prima volta dopo sette anni sul palco come conduttore non salirà Carlo Conti. Margherita Vicario, ... (vanityfair.it)