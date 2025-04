Superguidatv.it - David di Donatello 2025, tutte le candidature: Valeria Golino pigliatutto, David dello spettatore a Diamanti di Ferzan Ozpetek

Leggi su Superguidatv.it

Sono state annunciate leper idi, il più importante riconoscimento cinematografico italiano, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano in vista della premiazione che andrà in onda il 7 maggio in prima serata su Raiuno. Trasmessa dagli studi di Cinecittà, avrà come presentatori Elena Sofia Ricci e Mika dopo la rinuncia di Carlo Conti per via dei troppi impegni. Alla conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma erano presenti diverse figure istituzionali e del mondo del cinema, tra cui il sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la presidente e direttrice artistica Piera De Tassis, Chiara Sbarigia e Manuela Cacciamani, presidente e amministratrice delegata di Cinecittà Spa.Tutti i candidati aidiL’Accademia del Cinema Italiano e la sua Presidente e Direttrice Artistica Piera Detassis hanno annunciato l’elenco dei film, degli autori e degli artisti in nomination.