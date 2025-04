David di Donatello 2025 | Trionfano nelle nomination Berlinguer e Parthenope!

David di Donatello? L'edizione numero 70 vede in pole position Berlinguer e Parthenope, entrambi con ben 15 nomination! Un testa a testa emozionante per il titolo di miglior film e miglior regia. Berlinguer vs Parthenope: La sfida al miglior filmAndrea Segre e Paolo Sorrentino si sfideranno a colpi di regia e sceneggiatura originale. I loro film, Berlinguer e Parthenope, dominano le candidature, promettendo una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Saranno loro a trionfare? Non solo Berlinguer e Parthenope: Gli altri contendentiLa competizione è agguerrita! Non dimentichiamoci de Il tempo che ci vuole, L’arte della gioia e Vermiglio, tutti in lizza per il David al Miglior film. Questi ultimi due titoli vantano ben 14 candidature ciascuno, dimostrando la loro forza nel panorama cinematografico italiano. Mistermovie.it - David di Donatello 2025: Trionfano nelle nomination Berlinguer e Parthenope! Leggi su Mistermovie.it Sei pronto per scoprire chi si contenderà i prestigiosidi? L'edizione numero 70 vede in pole position, entrambi con ben 15! Un testa a testa emozionante per il titolo di miglior film e miglior regia.vs: La sfida al miglior filmAndrea Segre e Paolo Sorrentino si sfideranno a colpi di regia e sceneggiatura originale. I loro film,, dominano le candidature, promettendo una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Saranno loro a trionfare? Non solo: Gli altri contendentiLa competizione è agguerrita! Non dimentichiamoci de Il tempo che ci vuole, L’arte della gioia e Vermiglio, tutti in lizza per ilal Miglior film. Questi ultimi due titoli vantano ben 14 candidature ciascuno, dimostrando la loro forza nel panorama cinematografico italiano.

