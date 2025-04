Digital-news.it - David di Donatello 2025: Sky e NOW protagonisti con L’Arte della Gioia e 16 film candidati

, la serie Sky Original di Valeria Golino disponibile su Sky e in streaming su NOW, domina le candidature dei prossimidi, i prestigiosi premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano presieduta da Piera Detassis, che verranno consegnati il prossimo 7 maggio.Uscita in sala con Vision Distribution in due parti la scorsa estate, la serie che adatta liberamente l’omonimo, scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza porta a casa ben 14 nomination, figurando in tutte le categorie principali nonché in quelle tecniche.La serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HTrientra nella cinquina dei miglioridell’anno, in quella per la Miglior regia (a Valeria Golino), per la miglior sceneggiatura non originale (a Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella, Stefano Sardo) e vede nominato tutto il suo cast principale: Tecla Insolia figura fra le migliori attrici protagoniste dell’anno, Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca portano a casa la nomination come Miglior Attrice non protagonista, mentre Guido Caprino quella per Miglior attore non protagonista.