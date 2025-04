David di Donatello 2025 le candidature | volano “Parthenope” e “Berlinguer” un tris di registe in lizza

David di Donatello 70, con due film a guidarla: si tratta di Parthenope di Paolo Sorrentino e di Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, che hanno totalizzato 15 candidature a testa.David di Donatello 70: candidature, film, registi e attoriSeguono in classifica la serie-film L'arte della gioia di Valeria Golino, a quota quattordici candidature, e Vermiglio di Maura Delpero, Leone d'argento all'ultima Mostra di Venezia e in pole position anche per portare l'Italia agli Oscar, un sogno alla fine sfumato. In lizza come miglior film anche Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini.Per la volta tre registe in lizza – Comencini, Golino e Delpero – per ottenere il premio alla miglior regia, contro i due registi Segre e Sorrentino.

