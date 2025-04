Lettera43.it - David di Donatello 2025, la data: quando e dove si svolge la cerimonia

Inizia il conto alla rovescia per la 70esima edizione deidi, fra i riconoscimenti più ambiti del cinema italiano. Ladi premiazione si terrà infatti negli studi di Cinecittà il 7 maggio, in diretta e in prima serata su Rai 1 oppure in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Oltre allaufficiale dell’evento, l’Accademia ha diramato anche le nomination in tutte le categorie, certificando il successo di Parthenope, ultima fatica di Paolo Sorrentino, e Berlinguer – La grande ambizione, film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2024, con 15 candidature ciascuno. A poca distanza, seguono Vermiglio, vincitore del Leone d’Argento all’81esima Mostra del Cinema di Venezia, e L’arte della gioia, serie-evento di Valeria Golino, presenti invece in 14 cinquine. I quattro progetti concorreranno nella categoria miglior film con Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini.